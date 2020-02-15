سخط على شباب سودانيين يكشفون عن رغبة أنثوية بتبييض لون البشرة.!

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الخليج 365 :
أثارت امنية لشباب سودانيين في برنامج استطلاعي على مواقع التواصل الاجتماعي – اثارت سخط واستنكار عدد من المتفاعلين والمتابعين وكان السؤال المطروح على الشباب هو (ماذا ستفعل اذا تحولت الى بنت لمدة24 ساعة فقط) حيث جاءت اغلب الاجابات تكشف عن رغبة الشباب من الذكور في تبييض لون البشرة وهي العملية التي يطلق عليها (الفسخ).
وعلق عدد رواد المواقع الرافضين لهذه العملية بالنسبة للذكور مبدين اعتراضهم على اجراء عملية تبييض البشرة حيث كتب احدهم معلقا : (شرطو عينا فسخ قال) وكتب اخر قائلا: ( يفسخك البلاء اليبلك. الخزي والعار عليك) بينما قالت احدى المتابعات من البنات انها توصلت الى حقيقة من الاستطلاع اختصرتها في قولها:(أنا طلعت من الفيديو ده بي انو الاولاد عايزين يفسخو اكتر مننا)
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