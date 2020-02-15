شركة“كنانة” تُحقِّق إنتاجية غير مسبوقة للسُّكّر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تجاوز إنتاج شركة سكر كنانة اليومي (52.500) جوال سُكّر من (20) ألف طن قصب، وكان المصنع حقّق مطلع الأسبوع المُنصرم (51) ألف جوال سُكّر كإنتاجية عالية، تُعد الأعلى منذ نحو (14) عاماً.

وعلى إثر الإنتاجية الكبيرة صَادَقَ العُضو المُنتدب للشركة عبد الرؤوف ميرغني، بحافز راتب شهر للعاملين بالشركة، ثُمّ تلته إنتاجية (52) ألف جوال.

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وتوقّعت إدارة الشركة ارتفاع أرقام الإنتاج إلى أعلى من ذلك، وأبدى مُراقبون دَهشتهم لِعدم تأثُّر كنانة بالأزمات التي جابهتها خلال هذا المُوسم مُحقِّقةً إنتاجية غير مَسبوقة من السُّكّر.

وكشفت معلومات (الصيحة)، أنّ إنتاج الشركة من السُّكّر ارتفع بصُورة غير مسبوقةٍ، وعَزَت ذلك لجُهُود إدارة الشركة لتنفيذ السياسات الكلية بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأوضحت أنّ هذه الإنتاجية ستسهم في توفير السِّلعة بالأسواق بِمَا يسهم في خفض أسعارها التي ارتفعت بدون وجود أيِّ مُبرّرات منطقية.

وكانت الشركة أعلنت سعيها للمُحافظة على التطوُّر الكبير الذي تشهده إدارياً للمُساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش الخزينة العامة للدولة، وأكدت استمرار جُهُود تطوير مُنتجات الشركة الأخرى تنفيذاً لمُوجِّهات الإدارة العليا، وبشّرت بأنّ هذه الزيادة سَتنعكس إيجاباً على الشركة وتدفع جُهُود التطوير الفترة المقبلة.