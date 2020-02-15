الشرطة تضبط أسلحة بحوزة الخلية الإرهابية

السبت 15 فبراير 2020

كتب الخرطوم- محمد أمين

عثرت السلطات السودانية على اسلحة متوسطة وخفيفة بمنزل أحد عناصر الخلية الارهابية، كانت تحضر للقيام بعمليات تفجيرات في العاصمة الخرطوم.



والقت الشرطة الاسبوع الماضي القبض على شبكة ارهابية من سودانيين واجانب، بحوزتهم مواد كيمائية تدخل في صناعة المتفجرات.

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وقالت الشرطة في بيان اليوم (السبت) أن التحريات مع احد المتهمين قادتها للعثور على عدد من الاسلحة الصغيرة والمتوسطة باحد المنازل بمنطقة شرق النيل.

وأضافت كما ضبطت بحوزتهم كمية من المهمات العسكرية وأجهزة التزوير، وحواسيب ، وطابعات ملونة، والأحبار.

واشار بيان الشرطة إلى انه تم تحريزها وتصنيفها وجاري إخضاعها للفحص الفني بواسطه الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وناشدت المواطنين التبليغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة ومخالفة للقانون.