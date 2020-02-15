البيت الأبيض يقلب تبريراته لاغتيال الجنرال سليماني رأسا على عقب!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب أمر باغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني الشهر الماضي، ردا على هجمات سابقة، في تناقض مع تأكيداته السابقة بأن الضربة كانت بسبب تهديد وشيك.

وقلب البيت الأبيض تبريراته ودافعه لاغتيال سليماني في مذكرة نشرت يوم أمس الجمعة، وأرسلتها الإدارة إلى الكونغرس بموجب القانون كتبرير غير سري للضربة التي شنتها طائرة أمريكية مسيرة في الثاني من يناير الماضي على موكب القائد العسكري الإيراني في مطار بغداد.

وقال التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس “أمر الرئيس بهذا التحرك ردا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران على القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط”.

رويترز