صورة ودية لحمدوك وبومبيو تثير ضجة وجدلا واسعا على مواقع التواصل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثارت صور رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ووزير خارجية أمريكا مايك بومبيو وحالة الانسجام بينهما، ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسبما نقلت “السوداني الإلكترونية”.

وأظهرت الصور التي التقطت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتداولها رواد مواقع التواصل، الأجواء الودية وتبادل الابتسامات ما بين حمدوك والوزير بومبيو، وكشفت لغة الجسد عن إيحاء بالانسجام التام، في أول لقاء جمع بينهما منذ تسلم حمدوك رئاسة مجلس الوزراء بعد سقوط نظام عمر البشير.

وكتب أحد النشطاء تعليقا على الصورة يقول: #بومبيو : وديت #البشير وين يا #حمدوك؟ حمدوك : في #كوبر وعلي #لاهاي

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن إن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وقال بومبيو في تصريح مساء الخميس الماضي، إن قرارا من هذا النوع يؤخد بتأن شديد لحساسية التصنيف.