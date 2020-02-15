الخارجية الهندية توجه مناشدة عاجلة إلى تركيا

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ناشدت وزارة الخارجية الهندية تركيا عدم التدخل في شؤون الهند.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الهندية أن “الهند ترفض تلميحات إلى جامو وكشمير اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من الهند. ونناشد القيادة التركية عدم التدخل في شؤون الهند وإدراك الحقائق ولا سيما حقيقة أن الإرهاب يشكل خطرا كبيرا يهدد الهند والمنطقة من باكستان”.
ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى باكستان، امس الجمعة، في زيارة تستغرق يومين. وقال الرئيس التركي في كلمة له أمام البرلمان الباكستاني إن “نضال” الكشميريين يماثل نضال بلاده ضد السيطرة الأجنبية خلال الحرب العالمية الأولى.
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