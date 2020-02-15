الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا للنصرة مدعوما بمصفحات تركية

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر ميداني في “الفرقة 25 مهام خاصة” إن وحدات من الجيش السوري أحبطت هجوما عنيفا للمجموعات المسلحة على محور “كفر حلب” و”مزناز” في ريف حلب الجنوبي الغربي.
وأكد المصدر أن المجموعات المسلحة أرسلت عربة مفخخة باتجاه مواقع للجيش السوري على محور “كفر حلب” غرب الأوتستراد الدولي (M5)، قامت وحدة (م/ د) باستهدافها وتفجيرها قبل وصولها إلى هدفها، ليتبع ذلك اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وأصابة أكثر من 50 مسلحا.
وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش التركي ساندت المجموعات المسلحة في هجومهم عبر استهدف مواقع الجيش السوري في محاور الاشتباك، بالإضافة إلى قيام الأتراك بمد المجموعات المسلحة بعدد من المصفحات التركية تم تدميرها بشكل كامل دون تغير في خارطة السيطرة.

سبوتنيك

المادة السابقةحفتر: لا رجوع عن تحرير طرابلس ووقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على الميليشيات
المقالة القادمةالخارجية الهندية توجه مناشدة عاجلة إلى تركيا
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا للنصرة مدعوما بمصفحات تركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا