الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا للنصرة مدعوما بمصفحات تركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مصدر ميداني في “الفرقة 25 مهام خاصة” إن وحدات من الجيش السوري أحبطت هجوما عنيفا للمجموعات المسلحة على محور “كفر حلب” و”مزناز” في ريف حلب الجنوبي الغربي.

وأكد المصدر أن المجموعات المسلحة أرسلت عربة مفخخة باتجاه مواقع للجيش السوري على محور “كفر حلب” غرب الأوتستراد الدولي (M5)، قامت وحدة (م/ د) باستهدافها وتفجيرها قبل وصولها إلى هدفها، ليتبع ذلك اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل وأصابة أكثر من 50 مسلحا.

وأوضح المصدر أن مدفعية الجيش التركي ساندت المجموعات المسلحة في هجومهم عبر استهدف مواقع الجيش السوري في محاور الاشتباك، بالإضافة إلى قيام الأتراك بمد المجموعات المسلحة بعدد من المصفحات التركية تم تدميرها بشكل كامل دون تغير في خارطة السيطرة.

سبوتنيك