حفتر: لا رجوع عن تحرير طرابلس ووقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على الميليشيات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، مساء اليوم الجمعة 14 فبراير/شباط، إنه لا رجوع عن تحرير العاصمة طرابلس.

وقال حفتر في خطاب نقلته قناة “ليبيا”: “تحرير طرابلس بات قاب قوسين أو أدنى، ولا رجوع عن بلوغ الهدف الذي حددته القوات المسلحة”.

وأوضح حفتر أن “السلام والوقف الدائم لإطلاق النار، لا يأتي إلا بعد القضاء على الميليشيات ومغادرة مرتزقة أردوغان”.

​وتابع القائد العام للجيش الليبي، قائلا: “لا مساومة على الثوابت حتى تعود طرابلس حرة آمنة مطمئنة عاصمة لكل الليبيين”. المادة السابقة مصر تطالب بحصول القارة الأفريقية على حق “الفيتو” في مجلس الأمن المقالة القادمة الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا للنصرة مدعوما بمصفحات تركية

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