- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، اليوم الجمعة، بحصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن.
وبحسب بيان وزارة الخارجية المصرية، جاء ذلك مع بدء جولات المفاوضات حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن للدورة الحالية للأمم المتحدة.
وأضاف البيان “أعرب السفير المصري عن تمسك مصر بتنفيذ الموقف الأفريقي المتمثل في توافق أزولويني، الذي يتضمن عدّة مطالب منها حصول القارة الأفريقية على مقعدين دائمين بكامل الصلاحيات بما فيها حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الموسع، وذلك في ضوء ما تم التوافق عليه خلال القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا تحت الرئاسة المصرية”.
وذكر البيان أن “السفير إدريس قد أشار إلى أن مفاوضات إصلاح وتوسيع مجلس الأمن هذا العام تتواكب مع مرور ٧٥ عاما على إنشاء الأمم المتحدة”.
وتابع البيان “دعا إدريس إلى ضرورة تضامن ووحدة الدول أعضاء الأمم المتحدة حول مبادئ الإصلاح والعدالة ومواجهة الخلل الحالي في مجلس الأمن، حتى يكون للقارة الأفريقية دورها المستحق في آلية اتخاذ القرارات الدولية”.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تطالب بحصول القارة الأفريقية على حق “الفيتو” في مجلس الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.