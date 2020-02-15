إثيوبيا: محادثات سد النهضة لم تحرز تقدما والاتفاق النهائي يحتاج لمزيد من الوقت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اختتمت محادثات واشنطن بين إثيوبيا والسودان ومصر، والتي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، دون إحراز تقدم، بحسب السفير الإثيوبي في الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية “إنا” عن السفير فيتسوم أريغا، قوله: “هذه الجولة من اللقاءات بين إثيوبيا والسودان ومصر حول سد النهضة انتهت أيضًا دون اتفاق نهائي”.

وجرت الجولة الأخيرة في واشنطن بحضور وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي بصفة المراقب. وتجري الدول الثلاث محادثات منذ ثماني سنوات منذ بدء بناء السد على نهر النيل. المادة السابقة الحرس الثوري الإيراني يفجر مفاجأة بشأن مقتل جنود أمريكيين المقالة القادمة مصر تطالب بحصول القارة الأفريقية على حق “الفيتو” في مجلس الأمن

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