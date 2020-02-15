الحرس الثوري الإيراني يفجر مفاجأة بشأن مقتل جنود أمريكيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، أن “الولايات المتحدة الأمريكية ستعترف في المستقبل، بمقتل جنودها الذين ادعت حاليا أنهم أصيبوا بارتجاج دماغي”.

وقال حاجي زادة، في مقابلة مع قناة “المسيرة” اليمنية، إن “عدم اعتراف الحكومة الأمريكية بقتلى عين الأسد، دليل على إذلال المسؤولين الأمريكيين”، مشيرا إلى أن “المسؤولين الأمريكيين غيروا تصريحاتهم عقب الهجوم الصاروخي واعترفوا مؤخرا بأن 109 عسكريا أمريكا أصيبوا بارتجاج في الدماغ”. وأضاف أن “واشنطن ستعترف في المستقبل بمقتل جنودها”.

وأوضح “أنه ما يحظى بالأهمية في هجوم الحرس الثوري على قاعدة عين الأسد بالعراق هو تلطيخ سمعة أمريكا والقضاء على هيمنتها لأننا هاجمنا أكبر قاعدة أمريكية”.

وقال قائد القوة الجوية بالحرس الثوري، إن “جميع دول محور المقاومة متحدة، ويجب أن تتظافر الجهود من أجل طرد القوات الأمريكية من المنطقة والقضاء على الكيان الصهيوني”، موضحا أن “محور المقاومة لا يقتصر على إيران فحسب، بل يمتد اليوم من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ويشمل حركة أنصار الله في اليمن، إلى حزب الله في لبنان”.\