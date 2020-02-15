مسؤول بريطاني: ندعم سلام واستقرار السودان

التاريخ: 15-فبراير-2020
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أكد مسؤول بريطاني دعم بلاده لقضايا السلام واستقرار السودان في جميع المناحي، والتقى رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبه مستور أحمد، سفير بريطانيا بجنوب السودان كريس تروت، وقد دار النقاش حول قضايا السلام وكيفية جعله ممكناً على أرض الواقع.
وأعرب تروت بحسب صحيفة آخر لحظة، عن سعادته بوجود رئيس الحزب عمر الدقير، ضمن وفد قوى الحرية والتغيير المنضم لمفاوضات السلام في جوبا.
من جانبه أكد رئيس المؤتمر السوداني، سعى الحزب للدفع بعملية السلام الشامل التي تنهي معاناة المواطنين وتحقق الحياة الكريمة للشعب السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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