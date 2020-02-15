الشعبي: انقلاب (ما باركو حميدتي ما بنجح)

التاريخ: 15-فبراير-2020
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أكد حزب المؤتمر الشعبي استحالة حدوث انقلاب عسكري في البلاد على خلفية بيان مجهول المصدر يدعو إلى مسيرة مليونية إلى محيط القيادة العامة لدعم القوات المسلحة اليوم (السبت).
وقال القيادي بالحزب د. عمار السجاد بحسب صحيفة آخر لحظة، إنه لا يوجد من يخاطر من العساكر بتدبير انقلاب، وتابع أي انقلاب (ما باركو حميدتي ما بنجح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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