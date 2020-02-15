التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة نهاية الشهر الجاري

اختتمت الجولة الحالية لمباحثات سد النهضة الاثيوبي التي انعقدت في واشنطن خلال يومي الاربعاء والخميس بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول وبرئاسة وزير الخزانة الاميركي وحضور رئيس البنك الدولي كمراقيين. اختتمت اعمالها واصدرت بياناً مشتركاً، أكد ان الوزراء استعرضوا خلال الجولة التقدم الذي أحرزته الفرق الفنية والقانونية، كما واصلوا نقاشهم حول المسائل المتبقية الضرورية لاعداد اتفاق نهائي.

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ونقل البيان، ان الوزراء اكدوا اهمية التعاون عبر الحدود في تنمية حوض النيل الازرق بغية تحسين حياة العوب في مصر، اثيوبيا، السودان، وتعهد الوزراء بالتوصل الى اتفاق. وأكد البيان بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان الولايات المتحدة وبدعم من البنك الدولي قد وافقت على تيسير اعداد الاتفاق النهائي لدراسته بواسطة الوزارة ورؤساء الدول بغية الانتهاء منه بنهاية فبراير الجاري.

وكشف بيان الخارجية المصرية عن ان المفاوضات تطرقت الى الية التنسيق بين الدول الثلاث السودان ومصر واثيوبيا التي سيتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البينات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك احكام تتعلق بامان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض اي نزاعات قد تنشأ حول تفسير او تطبيق هذا الاتفاق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)