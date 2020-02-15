البرهان: الجهاز التنفيذي سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة مع إسرائيل

التاريخ: 15-فبراير-2020
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قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء)، سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة مع إسرائيل، وتولي العلاقات الدبلوماسية معها بمجرد التوافق على قيامها، مشيراً إلى تشكيل (لجنة مصغرة) لمواصلة بحث الأمر.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، أوضح البرهان في مقابلة مع (الشرق الأوسط)، أن لقاءه مع رئيس الوزراء الإسرايلي بنيامين نتنياهو في أوغندا في الثالث من الشهر الحالي، جاء في إطار بحث السودان عن مصالحة الوطنية والأمنية، لافتاً إلى أن الاتصالات لن تنقطع في ظل وجود ترحيب كبير وتوافق كبير داخل السودان.
وشدد البرهان على أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقي تأييداً شعبياً واسعاً، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة، في حين تقبله بقية مكونات المجتمع، وأعلن البرهان أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد للذهاب إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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