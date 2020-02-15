إقبال كبير على (الجراد) من قبل المواطنين سودانيين وأجانب

يشهد سوق (الجراد) بسوق ستة بالحاج يوسف في محلية شرق النيل، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين سودانيين وأجانب من دول عربية.

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وقال عصام محمد بنية، أحد الباعة بالسوق خلال جولة لمصادر، في سوق الجراد، إنه يعمل في بيع الجراد منذ فترة ليست بالطويلة واعتبره مصدر رزقه، وأضاف الجراد لديه تجار مختصين يأتون به من المناطق الحدودية بولايات دارفور والقضارف.

وقال عصام بحسب صحيفة آخر لحظة، إن جوال الجراد وصل سعره إلى (2300)، موضحاً أن هناك أنواعاً من الجراد منها سهر الليل وصارة وأم جركم، موضحاً أن أجود الأنواع هو سهر الليل، وعن أسعاره للمستهلك قال لدينا ثلاث عبوات أسعارها كالآتي: صغيرة 20 جنيه، متوسطة 40 جنيه وكبيرة 80 جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)