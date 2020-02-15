ميركل: سندعم السودان برفقة شركائنا بكل ما نستطيع

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موافقتها على تقديم مساعدات للسودان لدعمها على طريق التحول الديمقراطي واعادة بناء اقتصاده.

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وخلال لقاء مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أمس الجمعة قالت ميركل “نحن نتعاطف حقيقة مع المصير الذي يعانيه بلدكم” وأضافت السودان يواجه تحديات هائلة بعد ثلاثة عقود من الدكتاتورية ، مؤكدة ان الاصلاحات السياسية والاقتصادية هناك تعتبر “مهمة شاقة”. وقالت ميركل انهم يحتاجون الى شركاء، والمانيا ترغب في ان تكون شريكا لهم، فالسودان في وضع اقتصادي صعب للغاية، بينما يتوقع الشعب نجاحات سريعة ولم يعد يصبر على هذه الاحوال.

وذكرت ميرطل بحسب صحيفة السوداني الدولية: “ولهذا نود ان نعمل كل ما في وسعنا من أجل ان يستفاد من هذه النافذة التاريخية، وسوف ندعم السودان برفقة شركائنا بكل ما نستطيع.

ويزور رئيس المانيا فرانك فالتر شتاينماير السودان نهاية الشهر الجاري.

من جانبه شكر حمدوك المانيا لدعمها بلاده قائلاً “المانيا وقفت دائما بثبات الى جانبنا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)