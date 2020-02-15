إنفجار دانة في الكلاكلة

التاريخ: 15-فبراير-2020
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أعلنت لجنة المقاومة بمنطقة الكلاكلة القبة جنوب الخرطوم، عن انفجار دانة بالقرب من موقف المواصلات بالمنطقة، وحسب تقرير ميداني للجنة فإنه لم تحدث أي إصابات أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
وكشف التقرير بحسب صحيفة آخر لحظة، عن أن الدانة كانت مخزنة داخل مجرى بالمنطقة، ومع ضغط الصبة الخرسانية عليها حدث الإنفجار، وقال التقرير إن الشرطة الجنائية هرعت إلى مكان الإنفجار وشرعت في التحريات حول حادثة الإنفجار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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