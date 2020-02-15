وزير المالية: عجز الموازنة لا يمثل هاجساً

التاريخ: 15-فبراير-2020
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قطع وزير المالية، د. إبراهيم البدوي بأن عجز الموازنة ليس بالكبير والمخيف، وقال البدوي لمصادر، إن سد العجز مقدور عليه ولا يشكل هاجساً كبيراً ويمكن تغطيته سواء بإزالة التشوهات المتمثلة في الدعم السلعي أو عبر الأموال التي ستوفرها لجنة إزالة التمكين، لكنهم يبحثون عن تحسين الموازنة للانتقال إلى التنمية ومعالجة الفوارق في المرتبات والبدلات، فضلاً عن زيادة المرتبات التي قال إنهم ينتظرون أن يرفع لهم فريق العمل المكلف بدراستها توصياته في الأيام المقبلة، ومن ثم معالجتها قبل انتهاء الربع الأول من العام المالي.
وتوقع البدوي بحسب صحيفة آخر لحظة، عقد المؤتمر الاقتصادي القومي في منتصف مارس، قبل أن يعود ويقول على الرغم من أن موعد المؤتمر لم يحدد بعد، لكنه يتمنى أن يكون خلال الفترة من (15-20) مارس المقبل، وذلك لاستقبال مؤتمر المانحين في أبريل والحكومة في موقف جيد بعد توحيد الرؤية الداخلية وتحديد الاحتياجات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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