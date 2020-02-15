التاريخ: 15-فبراير-2020
14 مشاهدة
قالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة انها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.
واضافت الوزارة انها ابلغت منظمة الصحة العالمية وان الحالة قد تم نقلها الى المستشفى لعزلها ومتابعتها.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة بحسب صحيفة السوداني الدولية، “الوزارة اتخذت “إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، ولم تتوفر معلومات عن جنسية المصاب.. ومصر أول بلد في افريقيا يسجل حالة اصابة بالفيروس.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أول اصابة بفيروس كورونا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.