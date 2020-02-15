أول اصابة بفيروس كورونا في مصر

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة انها أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد لشخص أجنبي.

واضافت الوزارة انها ابلغت منظمة الصحة العالمية وان الحالة قد تم نقلها الى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

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وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة بحسب صحيفة السوداني الدولية، “الوزارة اتخذت “إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، ولم تتوفر معلومات عن جنسية المصاب.. ومصر أول بلد في افريقيا يسجل حالة اصابة بالفيروس.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)