أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 15فبراير 2020م

التاريخ: 15-فبراير-2020 فى : أخبار 128 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* البشير يواجه اتهامات جرائم حرب دارفور غداً

* حمدوك: الوضع في غاية الإرباك وسنتجاوزه

* (كنانة) تحقق إنتاجية غير مسبوقة للسكر السوداني الدولية:

* عودة (80%) من ضخ الخام

* ميركل: مع شركائنا سندعم السودان

* التوصل لاتفاق نهائي حول سد النهضة الشهر الجاري Advertisements الجريدة:

* كبلو: سفراء دول أوروبية طلبوا من الحكومة رفع الدعم

* الخط الناقل لخام النفط يستعيد معدله الطبيعي

* لجان مقاومة بالقضارف تقرر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة المجهر:

* فتح الخط وانسياب نفط حقل هجليج

* قمة في (برلين) بين (حمدوك) و(ميركل) والمانيا تعلن دعمها للسودان آخر لحظة:

* البدوى لـ (آخر لحظة): عجز الموازنة (مقدور عليهو)

* البرهان: قلة تعارض التطبيع والاتصال مع إسرائيل مستمر

* مجلس الوزراء يطلب بقاء الولاة العسكريين

* إقبال كبير على أكل الجراد بالخرطوم الدار:

* عودة خط أنابيب النفط المتعطل إلى المعدل الطبيعي

* إعلان أول إصابة بفيروس كورونا في مصر

* حمدوك: التحدي الاقتصادي لن يعطل مسيرة التغيير

* التفاصيل الحزينة لمقتل رجل الأعمال محمد التوم بغرب ام درمان

* بعد فقدانه.. الشرطة تعثر على جثمان مواطن مدفون بجوار ترعته

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان الفقه والعقيدة للاساس و التربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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