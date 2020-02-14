محمد عبد الكريم يدعو لإسقاط حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا إمام وخطيب المجمع الاسلامي بالجريف غرب الشيخ محمد عبدالكريم الشعب السوداني للإنتفاض وإسقاط هذه الحكومة اليوم قبل الغد خاصة بعد أن إتضح إرتهانها للخارج ورهن سيادة البلاد للمنظمات الأممية المشبوهة والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية التي ترفض أمريكا وإسرائيل التعامل معها رغم جرائم الابادة التي تقوم بها. وقال فى خطبة الجمعة: (نفجع بخطاب للحكومة الإنتقالية يستنجد بالأمم المتحدة، وأن ترسل بعثة أممية للوصاية على السودان تحت البند السادس كان الأمر في غاية السرية ولم يعرف عنه إلا بعد (12) يوماً. وهذا الخطاب قد أودع فى الأمم المتحدة وشعب السودان في غفلة من أمره. وقال الخطاب يطالب بوصاية على الشؤون السياسية فى البلاد وأيضاً من مهام هذه البعثة الإشراف على تنفيذ الوثيقة الدستورية وإصلاح الشؤون القضائية والعدلية والإشراف على عملية السلام بين الفصائل السودانية). وأضاف محمد عبد الكريم: (تحت أي بند يقوم رئيس وزراء دولة مستقلة يطلب من الأمم المتحدة أن تكون وصية على السودان، وكيف للشعب السوداني الحر الأبي أن يقبل هذا الاستعمار الجديد. هذه الفاجعة تدل دلالة واضحة على أن هؤلاء القوم من حملة الجوازات الأجنبية لايريدون حرية هذه البلاد ولا استقلالها. وقال: (أصابت البلاد فاجعة أخرى في ذهاب وزير العدل لأمريكا لأجل التفاوض بشأن الوصول إلى تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية كول وإلتزام السودان بدفع 30 مليون دولار. هؤلاء ينحرون ويجهضون حريتنا وهل أسقطنا عمر البشير وديكتاتوريته وإنفراده بالأمر لأجل أن نأتي بأناس يبعوننا لأعدائنا وهل هذا هو البديل الذى كنا نأمله؟).

صحيفة الانتباهة