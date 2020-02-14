حمدوك لميركل: السودان بذرة لقصة نجاح في محيط مضطرب

دعا رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك الحكومة الالمانية الى مواصلة دعمها القوي للسودان الذي عزز بدعم شعبه ومؤازرة الاصدقاء و الشركاء لرسم قصة نجاح في محيط يعج بالتحديات

و قال حمدوك في تصريحات صحفية عقب لقاء المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بحسب (سونا) الجمعة، ان السودان يقدر الدعم والعون الذي ظلت المانيا تقدمه للشعب السوداني والذي تطابقت ثورته السلمية مع الثورة السلمية التي قادها الالمان في 1989 وأدت إلى هدم جدار برلين واعادة توحيد المانيا كما هى اليوم.

وأكد حمدوك بان زيارته لالمانيا ما كانت لتقع في توقيت أفضل من هذا اذ سبقها بسويعات إعلان البرلمان الالماني الغاء قرار استمر لثلاثين عاما حرم السودان من الحصول على أي دعم تنموي.

وقال حمدوك “لقد أتينا في وقت مناسب اذا قرر البرلمان ان يلغي قراراً استمر 30 عاماً منع المانيا من دعم بلادي.. فشكراً للدعم الذي قدمته المانيا لبلادنا فقد ساعدنا أيضاً على ازاحة الديكتاتورية… ان موقف المانيا القوي و دعمها المستمر ساعدنا في الوصول لما نحن فيه اليوم”

واشار حمدوك ألى ان التغيير الذي حدث في السودان تغيير عميق شمل كافة أرجاء السودان وكافة القطاعات، مشيراً بصورة خاصة إلى الدور الذي لعبته النساء في نجاح الثورة و اضاف ” نحن فخورن بان نساء السودان كن في مقدمة الركب لهذا عندما كونت الحكومة حرصنا ان يتبوأن مواقع نافذة في الحكومة ونقول انه لاول مرة في تاريخ السودان تتولى سيدة رئاسة القضاء ولأول مرة تحظى البلاد بوزيرة للخارجية هى الأولى في تاريخ السودان”

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واضاف حمدوك بان السودان ومن واقع انه يمثل واسطة العقد في القارة الافريقية كونه يحتل موقعاً استراتيجياً فى منطقة الساحل التي تعاني تحديات في دول مثل ليبيا وافريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال وعبر البحر في اليمن، فان أي تطور ايجابي في السودان سينعكس إيجاباً على المنطقه كلها.

وقال ان الوضع في السودان يمكن ان يتخلق إلى “قصة نجاح” في وجود كافة المحفزات لاكتمالها، و ضرب مثلاً في تفرد السودان وريادته بانه استطاع، عكس ما يتوقع الناس، تكوين مزيج للشراكة بين المدنيين والعسكريين لبناء الديمقراطية فى السودان، مؤكداً ان تجربة تشي بالنجاح وأضاف موجهاً حديثه للمستشارة الالمانية ميركيل “لذلك نتطلع سيدتي إلى أن نعمل معاً لهذا الهدف الاستراتيجي”

واختتم تصريحه بشكر الحكومة الالمانية والمستشارة ميركل وجدد قوله بان السودان “يتطلع إلى تعزيز وتقوية وإعادة تمتين العلاقات بين أمتينا”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)