نيكولا: السلام يمثل القضية المحورية للحكومة الانتقالية

أكدت الاستاذة رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة الانتقالي، ان تحقيق السلام يمثل القضية المحورية للحكومة خلال الفترة الانتقالية.

واستعرضت خلال الحوار الصحفي الذي أجراه معها اليوم بحسب (سونا)، المركز الإعلامي المغاربي بتونس بالتنسيق مع المكتب الفني للسفارة السودانية التحديات التي تواجه عملية السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.

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وتطرقت عضو مجلس السيادة الإنتقالي خلال الحوار لمستقبل السودان بعد ثورته المجيدة وعلاقته بالمجتمع الدولي، واشارت في هذا الصدد للجهود التي تبذلها الحكومة للعمل على رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبينة ان الحكومة تلقت عدداً من الضمانات من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)