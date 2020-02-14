حمدوك يشيد يقرار البرلمان الألماني ويصفه بالخطوة الإيجابية

اشاد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بقرار البرلمان الألماني القاضي برفع العقوبات التي كانت مطبقة على السودان واستئناف التعاون التنموي والفني و السياسي و المالي بين الدولتين.

و قال رئيس الوزراء في تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الجمعة بحسب (سونا)، إن قرار البرلمان الألماني استئناف علاقات التعاون الاقتصادي و التنموي مع السودان عقب ثلاثين عاماً من الانقطاع يعد “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح”.

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و قال حمدوك الذي يزور ألمانيا حالياً إن السودان يتطلع إلى إحداث فرص تستفيد منها القطاعات الاستراتيجية في البلدين كقطاع الطاقة والزراعة والتدريب والبنيات الأساسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)