وزير المالية يشارك في اجتماعات أصدقاء السودان

التاريخ: 14-فبراير-2020
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توجه الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إلىعاصمة السويد استكهولم للمشاركة في الدورة الثالثة لاجتماعات شركاء السودان في التنمية والتي ستعقد في يومي 17-18 فبراير.
ومن المقرر أن يتم عرض أهم المشروعات التنموية التي يرغب السودان في تمويلها من قبل المانحين، كما ستتم مناقشة خطة السودان لشبكات الحماية الاجتماعية التي تمول من قبل الدولة.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، بأنه تم عرض مشروع الموازنة 2020 في الاجتماع التحضيري لوفد أصدقاء السودان في الأسبوع المنصرم بمباني وزارة المالية كجلسة استباقية.
وأشار إلى أهمية التنسيق مع الدول المانحة في إدارة الموارد والبرامج بغرض زيادة الفاعلية والاستفادة منها في هذه الجولة حتى نواكب متغيرات المرحلة القادمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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