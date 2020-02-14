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التونسي “العرفاوي” على رادار المريخ

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التاريخ: 14-فبراير-2020

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التونسي “العرفاوي” على رادار المريخ

تشير المعلومات أن نادي المريخ بدأ مفاوضات رسمية مع التونسي رمزي العرفاوي لتولي منصب المدير الفني للمريخ في المرحلة المقبلة، ويعد المدرب التونسي الأبرز للإشراف على المريخ، في وقت أشارت فيه الأنباء إلى اقتراب المدرب التونسي أمين المسلمي.

 

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التونسي العرفاوي بحسب صحيفة الدار، سبق وأن تواجد ضمن الجهاز الفني للمريخ في العام 2018، إبان قيادة مواطنه يامن الزولفاني المهمة الفنية للفريق. وعمل العرفاوي معداً بدنياً بنادي ظفار العماني ضمن الجهاز الفني الذي قاده التونسي يامن الزولفاني، قبل أن يغادر منصبه مؤخراً بعد رحيل الجهاز الفني.

 

 

وتفيد المعلومات إلى أن العرفاوي تلقى اتصالات من قيادات في نادي المريخ، وجرت مفاوضات رسمية لاستلام المهمة. ويواجه الجهاز الفني للمريخ بقيادة المدرب جمال أبو عنجة حملة من الانتقادات في أعقاب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام أهلي شندي في بطولة الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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