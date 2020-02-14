قناة “الملاعب” تتمسك بتشفير الدوري الممتاز

التاريخ: 14-فبراير-2020
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كشف رئيس مجلس إدارة قناة “الملاعب” محمد عمر الفاروق تفاصيل قرار تشفير الدوري السوداني الممتاز بدءً من الموسم المقبل.
وأكد الفاروق أن القرار صدر بشكل رسمي، وبدأ الترتيب لتطبيقه اعتباراً من الموسم المقبل، وأوضح بحسب صحيفة الدار، أن التشفير سيكون على الأقمار الاصطناعية، وأن البث الأرضي سيكون فقط في المدن التي سيكون لديها فرق في الدوري الممتاز.
وقال “بخلاف ذلك لن تتم مشاهدة الدوري السوداني إلا عن طريق جهاز خاص بقناة الملاعب واشتراك سنوي. وأضاف بأنه اتخذوا قرار التشفير “مجبورين” لأن القناة تدفع مليارات الجنيهات بدون أي عوائد، ونوه إلى ضعف سوق الإعلان، وأشار إلى أن الدوري السوداني يمتلك جمهوراً في الملاعب، لكن بدون رعاة للدوري وبدون عوائد، ولذلك لابد من التشفير حتى ترتفع القيمة السوقية للدوري السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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