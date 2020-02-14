ما هي مفاجأة (أغاني وأغاني) هذا العام

برنامج (أغاني وأغاني) للفنان والشاعر والمبدع السر قدور من البرامج الجاذبة في شهر رمضان المعظم. وفي هذه المرحلة يقوم الفنان الشاعر الموثق السر قدور للإعداد لبرنامج رمضان القادم والكل يترقب بحسب صحيفة الدار، الأوجه التي سيقوم باختيارها لتقديم برنامجه الناجح، وقد اعتدنا على تقديم الأوجه الجديدة في كل عام فماذا يحمل هذا العام من مفاجأة جديدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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