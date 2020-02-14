تفاصيل جديدة.. “الشرطة” تفك طلاسم مقتل الفنان عبد الله الكردفاني

التاريخ: 14-فبراير-2020
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بعد مجهودات مقدرة وتحريات دقيقة ومتابعة قوية تمكن الفريق خالد بن الوليد مدير شرطة ولاية الخرطوم وشعبة المباحث فرعية الخرطوم برئاسة العقيد شرطة مصطفى مكاوي وبقية أفراد شعبة المباحث في فك طلاسم كبرى البلاغات، وهي مقتل الفنان الكبير عبد الله الكردفاني الذي عثرت عليه الشرطة مقتولاً وقد قذف المتهمون بجثمانه في خور بجوار منطقة الرميلة.
عندها لم يغمد جفن لفرسان شعبة مباحث فرعية الخرطوم وانتشر أفرادها داخل ولاية الخرطوم بحثاً عن المعلومة الدقيقة للتوصل للمتهمين، وبعد مجهودات مقدرة للفرسان سافروا لولاية نهر النيل مدينة شندي وعادوا وبين أيديهم الزوج وزوجته المتهمان بقتل الفنان عبد الله الكردفاني.
وبحس أمني عالٍ لشعبة المباحث فرعية الخرطوم بحسب صحيفة الدار، قاموا بإلقاء القبض على المتهمين وهما يخفيان أنفسهما داخل إحدى المنازل بشندي عندها قام أفراد شعبة المباحث باقتيادهما وعادوا بهما لولاية الخرطوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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