الهلال الخرطوم يخمد ثورة أهلي عطبرة بخماسية نارية

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الخليج 365 :
ألحق الهلال الخرطوم بضيفه الأهلي عطبرة هزيمة ثقيلة اليوم”الجمعة” بلغت خمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جرى لحساب المرحلة التاسعة عشر من منافسة الدوري الممتاز.
وبكّر الهلال بالهدف الأوّل أحرزه لاعب الأهلي عطبرة مصطفى عبد القادر في مرماه، قبل أنّ يدرك ممثل عطبرة التعادل عن طريق كباشي مصطفى، ويضيف محمد إسماعيل الهدف الثاني.
ونجح بعد ذلك لاعب الهلال أبو عاقلة عبد الله من منح فريقه التعادل، قبل أنّ يضيف الهدف الثالث لينتهي الشوط الأوّل بتقدّم الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وفي الشوط الثاني أحرز الهلال هدفين عن طريق عماد محسن، محمد موسى الضي.
وبالنتيجة وصل الهلال إلى النقطة الـ”38″ في صدارة الدوري، فيما بقي الأهلي عطبرة في”10″ نقاط.
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