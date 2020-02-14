الزمالك المصري بطلاً للسوبر الإفريقي

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الخليج 365 :
توّج الزمالك المصري بطلاً لكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” بالعاصمة القطرية الدوحة.
وبكّر الزمالك المصري بالهدف الأوّل أحرزه اللاعب يوسف إبراهيم في الدقيقة الثانية، فيما أدرك الترجي التونسي التعادل في الدقيقة الـ”54″، لكنّ الزمالك عاد وأحرز هدفين عن طريق أشرف بنشرقي”58″،و
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