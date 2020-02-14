تغريدة مثيرة نشرها الوليد بن طلال تثير بتويتر جدلا واسعا .. فماذا قصد منها؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نشر الملياردير السعودي الوليد بن طلال تغريدة مثيرة اعتبرها معلّقون تدخلاً في الشأن السياسي، ودعوه للإبتعاد عن التغريدات السياسية.

وأعاد الوليد بن طلال نشر تغريدةٍ تعود إلى يونيو ٢٠١٧ قال فيها: “أقترح حذف حرف واحد فقط من اسم: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ليكون: مجلس التعاون لدول الخليج العربي”.

وفي تغريدة الجديدة قال الوليد بن طلال: “في هذه التغريدة من ٣٢ شهر طالبت بحذف حرف (ة) من اسم مجلس التعاون لدول الخليج العربي(ة) بحيث يصير: مجلس التعاون لدول الخليج العربي (وليس العربية)! وما زلت عند رأي ١٠٠%، الفرس، تاريخيا، لا يعرفوا إلا لغة القوة”. المادة السابقة تقرير صادم يكشف كواليس وقوف محمد دحلان وراء الاغتيالات باليمن بأوامر ابن زايد المقالة القادمة تعليق لافت من شيخة قطرية بارزة على توقف مفاوضات الصلح بين قطر والسعودية

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