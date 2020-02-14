مجلس النواب الأمريكي: إدارة ترامب قدمت تبريرا “كاذبا ومزيفا” لاغتيال سليماني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، إن إدارة ترامب قدمت تبريرا “كاذبا” لقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وقال إنجل في بيان رسمي إنه لا يشير تقرير إدارة ترامب إلى الكونغرس الأمريكي، حول اغتيال سليماني، إلى أي من المزاعم السابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن العملية منعت هجوما إيرانيا على أهداف أمريكية.

وتابع رئيس لجنة الشؤون الخارجية، قائلا: “أرسلت الإدارة الأمريكية للكونغرس تقريرا قانونيا يحدد فيه مبرراته القانونية والسياسية فيما يتعلق بالضرب التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني”.

واستمر بقوله: “يتناقض هذا التقرير الرسمي المباشر مع تأكيدات الرئيس المزيفة بأنه هاجم الجنرال سليماني، لمنع هجوم وشيك على أفراد وسفارات الولايات المتحدة، ما يظهر أن تلك الإدعاءات كاذبة ومزيفة”.