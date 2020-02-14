الثروة الحيوانية: جُهُود لانسياب صادر الماشية للسعودية

الخليج 365 :

أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي د. علم الدين أبشر، عن جُهُود تُبذل لانسياب صادر الماشية إلى السعودية في منتصف مارس المقبل.

وتوقّع الوزير خلال اجتماع ضَمّ غُرفة الصادر ووزارة المالية وبنك السودان المركزي ووزارة التجارة والصناعة أمس، أن تُكلّل الخُطة التي وضعتها الوزارة لانسياب صادر المواشي الحَيّة للسعودية خلال شهر، وقال إنّ هناك مساعٍ لإنشاء مسالخ حديثة بمناطق الإنتاج تُواكب الاشتراطات والمُواصفات العالمية، وشدّد على مَزيدٍ من التّعاوُن مع الشركاء وزيادة الإنتاج والإنتاجية لدعم حكومة الفترة الانتقالية.

من جانبه، قَطَعَ وكيل الوزارة عادل فرح إدريس، بعدم السماح بالتصدير والاستيراد لأيِّ شخص دُون إكمال الإجراءات كَافّة وضمان إعادة حصيلة الصادر للبنك المركزي، وتعهّد بإغلاق منافذ الفساد.

بدورها، دعت ممثل وزارة المالية انتصار حامد محمد، لمُتابعة صادر المواشي من مناطق الإنتاج حتى الدولة المُصدّر إليها، بجانب تأهيل المحاجر وتطبيق الاشتراطات والمُواصفات العالمية ووضع سياسات لصادر الثروة الحيوانية لتوفير العُملات الصعبة.