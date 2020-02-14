إيران تحبط هجوم إلكتروني واسع النطاق نفذته الحكومة الأمريكية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، العميد غلام رضا جلالي، إحباط هجوم إلكتروني واسع الناطق نفذته الحكومة الأمريكية واستهدف البنية التحتية لإيران.

وقال في تصريحات لإذاعة جمهورية إيران الإسلامية، مساء الخميس: “يجب أن يكون لدى المسؤولين الإيرانيين فهم مشترك للدفاع وحماية البنية التحتية الرئيسية في البلاد. الهجوم الأخير كان من نوع “دي دي أو إس” واستهدف حجب الخدمات العامة”.

وتابع جلالي: “بما أن الأمريكيين لم يتمكنوا من الرد عسكريًا على إسقاط طائرتهم فوق المياه الإيرانية، وهجومنا الصاروخي على قاعدة عين الأسد الجوية، فقد لجأوا إلى استمرار الضغط الاقتصادي والهجمات الإلكترونية على بلدنا”. المادة السابقة السماح لشركة تعدين بنقل (الكرتة) بين المحليات يثير جدلاً المقالة القادمة الثروة الحيوانية: جُهُود لانسياب صادر الماشية للسعودية

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