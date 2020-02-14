السماح لشركة تعدين بنقل (الكرتة) بين المحليات يثير جدلاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم (باج نيوز) أن مدير شركة الموارد المعدنية التابعة لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين سمح لإحدي الشركات العاملة في معالجة مخلفات التعدين (الكرتة) بنقل المخلفات من محلية لأخرى. وقالت مصادر متطابقة لـ “باج نيوز” إن هذه الخطوة تمثل تحدياً وتجاوزًا واضحاً للتشريعات والقرارات التي تمنع نقل مخلفات التعدين بين الولايات والمحليات المختلفة لما فيه من أضرار بيئية، وأضرار لشركات أخرى تعمل في ذات المجال.

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