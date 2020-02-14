الرئيس التركي: صفقة القرن ليست خطة سلام بل احتلال

الخليج 365:

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الصفقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي بشأن تسوية القضية الفلسطينية، بأنها “ليست خطة سلام بل احتلال”.

وذكر الرئيس التركي، أمام البرلمان الباكستاني بعد يوم من وصوله إلى إسلام آباد، “اتخذنا موقفا مشرفا وحازما ضد الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس الشريف، أولى القبلتين، وخلال فترة رئاستنا لمنظمة التعاون الإسلامي، بذلنا جهودا وقمنا بتحركات نشِطة حيال كافة الأمور التي تهم الأمة الإسلامية”.

وأكد أردوغان أن الخطة، التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيال القدس في الأونة الأخيرة، ليست خطة سلام، بل هي مشروع احتلال، بحسب وكالة “الأناضول”.

وتابع “من خلال تصريحنا أن القدس خط أحمر بالنسبة لنا، أعلنا للعالم أجمع أننا لن نترك القدس الشريف تحت رحمة الإدارة الإسرائيلية المحتلة”.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أواخر الشهر الماضي، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، المعروفة بـ “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.