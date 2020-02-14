أمريكا تدرج قائد جيش سريلانكا على القائمة السوداء بسبب حقوق الإنسان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على القائمة السوداء بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، شملت القتل خارج نطاق القضاء أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2009.

وأضاف بومبيو في بيان: “المزاعم المثارة ضد شافيندرا سيلفا حول ارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان والتي وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات (الحقوقية) خطيرة وموثوقة”، وفقا لـ “رويترز”.

كان تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا، في أغسطس/ آب الماضي، قد أثار انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة. المادة السابقة أردوغان يؤكد معارضته الشديدة لإدراج باكستان على قائمة تمويل الإرهاب المقالة القادمة أبي أحمد يتعهد بحماية حقوق وكرامة الإثيوبيين في دول الشرق الأوسط

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