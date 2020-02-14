أردوغان يؤكد معارضته الشديدة لإدراج باكستان على قائمة تمويل الإرهاب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إنه سيعمل على بقاء باكستان خارج القائمة السوداء لتمويل الإرهاب خلال اجتماع هيئة رقابة مالية عالمية، في خطوة اعتبرها مضادة “للضغوط السياسية” من جانب منتقديها.

وذكر أردوغان، أمام البرلمان الباكستاني بعد يوم من وصوله إلى إسلام آباد، “سندعم باكستان في اجتماعات مجموعة العمل المالي حيث تتعرض لضغوط سياسية”.

ووضعت المجموعة بالفعل باكستان على (القائمة الرمادية) الخاصة بالبلدان التي تفتقر للضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أردوغان، بحسب وكالة “الأناضول” التركية، أن أنقرة ستواصل دعم إسلام أباد في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية.

وتابع “لن ننسى تقاسم الباكستانيين رغيفهم معنا في حرب استقلالنا”، مضيفا “في الوقت الذي هرعت فيه الأطراف المتشدقة بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لإنقاذ الإرهابيين، فإن باكستان وقفت إلى جانب تركيا في كفاحها المحق”.

وتابع “سندعم باكستان التي تتعرض لضغوط سياسية في اجتماعات مجموعة العمل المالي وسنقف إلى جانبها في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية”.

وأشار إلى أن أنقرة تدعم مبدأ الحوار والعدل لحل أزمة إقليم كشمير، لافتا أنه من غير الممكن حل هذه الأزمة بالقوة.

وأوضح أن معاناة الكشميريين زادت أضعافا خلال الأونة الأخيرة، نتيجة الخطوات الأحادية المُتخذة، وأن المواقف التي تقيّد حرية سكان إقليم كشمير، لن تنفع أحدا.