امرأة تنهي حياة زوجها أثناء نومه بالخرطوم

تحقق شرطة الجريف غرب في البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك عندما أقدمت زوجة أجنبية على قتل زوجها أثناء نومه بعد أن قامت بضربه بآلة صلبة وسكين.

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وبالعودة للتفاصيل الأولية لهذه القضية بحسب صحيفة الدار، فبعد أن نشبت خلافات أسرية بين الزوج وزوجته، وجدت الزوجة الفرصة عند نوم زوجها ونفذت جريمتها وعقب وقوع الجريمة أبلغ أحد المواطنين الشرطة التي توجهت إلى مكان الحادث وهي عمارة تحت التشييد بإحدى أحياء الخرطوم وقامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة وبواسطة فريق المسرح الفني تم التصوير والتحريز ورفع البصمات وعمل رسم كروكي.

وتم القبض على الزوجة وحولت جثة الزوج للمشرحة بأمر من النيابة لمعرفة أسباب الوفاة ومازالت التحريات قيد التحقيق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)