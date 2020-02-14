ارتفاع مُعدّل الإصابات بمرض “المايستوما” إلى (9) آلاف حالة

كشف مدير مركز المايستوما بالخرطوم، مدير هيئة البحث العلمي والابتكار بوزارة التعليم العالي البروفيسور أحمد حسن الفحل، عن ارتفاع معدل الإصابات بمرض المايستوما “النبت” إلى نحو (9) آلاف حالة بمركز أبحاث المايستوما بمستشفى سوبا الجامعي، وأن مُعظم الإصابات من ولاية الجزيرة.

فيما أكدت إدارة جامعة الجزيرة، استعدادها لتبني مُبادرة لإجراء مسح للمناطق المُصابة لمعرفة أسباب الإصابة، وسُبُل الوقاية منها وعلاجها عن طريق البحث العلمي ومُشاركة طلاب كلية الطب بالمسح الميداني.

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وقال الفحل خلال زيارة لمنطقة ود شقدي بمحلية ود مدني الكبرى بحسب صحيفة الصيحة إمس، إن “المايستوما” تُعد من الأمراض المُهملة المُنتشرة بطول الحزام الزراعي، وأكّد ضرورة اكتمال مساعي العمل الجماعي بين جامعتي الجزيرة والخرطوم ووزارتي الصحة والتعليم العالي للحد من انتشار المرض، عبر عمل المسح الميداني للمناطق المُتأثِّرة بالمرض، ونبّه لأهمية استصحاب جُهُود المُنظمات العالمية والخيرية لتخفيف العِبء عن كَاهل المرضى بدعم العلاج نظراً لأن كلفة العلاج لليوم الواحد تبلغ نحو (400) جنيه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)