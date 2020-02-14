“فورن بولسي” تُؤكِّد اقتراب موعد رفع السودان عن قائمة الإرهاب

أرجعت صحيفة “فورن بولسي” الأمريكية، اجتماع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمعرفة البرهان باقتراب موعد رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب، وقالت الصحيفة إن البرهان ما كان سيقدم على الخطوة إذا لم يكن واثقاً من اقتراب السودان من فُرص الإزالة من القائمة، والمُضِي قُدُماً بقيم الثورة بسبب الغضب الشعبي والتكلفة السياسية العالية في أيِّ دولة عربية من اللقاء مع نتنياهو.

ووصفت الصحيفة بحسب صحيفة الصيحة، قرار السودان التعاوُن مع المحكمة الجنائية الدولية كجزء من صفقة سلام مع الحركات المُسلّحة، باللحظة الفاصلة في البيئة السياسية السريعة التطوُّر في السودان، وقالت “بدءاً من الاجتماع مع نتنياهو إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، تعمل الحكومة الجديدة على عكس السياسة الخارجية لعصر البشير”، وأضافت بأنّ التطبيع مع إسرائيل بالرغم من العداء التاريخي، يثبت جدية ونجاح القادة الجُدد باتباع سياسة خارجية مُتوازنة ولعب دورٍ إيجابي في المنطقة وخارجها.

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ونفت الصحيفة أن يكون الدور المُقترح من قبل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بلعب مُهمّة سياسية شاملة جديدة، تدخلاً استعمارياً، وقالت إنّه تحوُّل لهذه العلاقة الأساسية من الصراع إلى تعاوُنٍ دائمٍ في المُساعدة على توطيد المَكاسب في بناء السلام وتقديم الدعم التقني بشأن إصلاح القطاع القضائي والأمني، وأرجعت الصحيفة تَزايُد الإحباط وسط المُواطنين للنهج الخجُول الذي تتبعه الحكومة في السياسة وخوفها من إغضاب القادة السياسيين والعسكريين بالبلاد حول مُختلف القضايا، وقالت إنّ تأخير استبدال الحكام العسكريين بمسؤولين مدنيين جُدُد وتراجع قرار إلغاء الدعم الذي يستنزف الخزانة، يدل على أنّ الحكومة غير المُنتخبة لا ترغب في خلق أعداءٍ وسط هذه القوى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)