التضخم يقفز إلى (64.3%)

التاريخ: 14-فبراير-2020 فى : اقتصاد 10 مشاهدة سجل معدل التضخم السنوي ارتفاعاً بلغ (64.28%) لشهر يناير الماضي مقارنة بـ(57.01%) لشهر ديسمبر بمعدل ارتفاع بلغ (7.27%). Advertisements وأرجعت المذكرة الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات خاصة أسعار الخبز والحبوب والزيوت والألبان والجبن والبيض والسكر إلى جانب ارتفاع بعض مكونات النقل منها أسعار العربات وقطع الغيار وخدمات أجرة النقل مقارنة بالشهر السابق. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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