نجاة طالب جامعي من محاولة اغتيال بساطور

التاريخ: 14-فبراير-2020
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نجا عمر المدو (طالب جامعي) من محاولة اغتيال على يد (6) أفراد من عصابة النيقرز وذلك عندما قطعت عليه الطريق أثناء عودته من صالون حلاقة بمنطقة الحاج يوسف في طريقه للمنزل، واعترضت العصابة طريقه محاولين نهبه هاتفه الجوال ومبلغ مالي تحت تهديد الذبح بالساطور.
وقال المدو بحسب صحيفة آخر لحظة، إن أفراد العصابة طوقوه محاولين سلبه هاتفه، وأنه دخل معهم في عراك أسفر عن تعرضه لخدوش بعد أن هم أحدهم بذبحه بساطور طرحه على الأرض ليلاً، إلا أنهم لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة، ودون بلاغاً في قسم الحاج يوسف بالواقعة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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