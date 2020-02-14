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الجمعة 14 فبراير 2020
قال فادي العبد الله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، إنها لم تتسلم تأكيدًا رسميًا من دولة السودان بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير.
وقال: "لم يصلنا تأكيد رسمي من السودان، ولن نعلق حتى نحصل عليه.. نحن على دراية بالتقارير المنشورة حول تسليم البشير".
وكان محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنائية الدولية عن تسليم "البشير": لم نتسلم تأكيدًا من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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