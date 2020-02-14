الجنائية الدولية عن تسليم "البشير": لم نتسلم تأكيدًا من السودان

الجمعة 14 فبراير 2020

قال فادي العبد الله المتحدث الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، إنها لم تتسلم تأكيدًا رسميًا من دولة السودان بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير.



وقال: "لم يصلنا تأكيد رسمي من السودان، ولن نعلق حتى نحصل عليه.. نحن على دراية بالتقارير المنشورة حول تسليم البشير".

وكان محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.