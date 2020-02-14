شركات ألمانية وكندية لتقديم الخدمات الزراعية بجنوب كردفان

تعتزم شركات المانية وكندية تقديم الخدمات الزراعية بجنوب كردفان، واستقبل والي جنوب كردفان اللواء ركن رشاد عبد الحميد أمس بمكتبه مجموعة شركات CSG العالمية برئاسة الألماني يورغن بور تستوف المدير العام للشركة، برفقة مدير هيئة جبال النوبة الزراعية المهندس/ صباحي كمال، ومدير المشروعات بصندوق إعمار الولاية.
وامتدح بورتستوف بحسب صحيفة آخر لحظة، إمكانيات السودان الزراعية التي شهدها على أرض الواقع، مبدياً تحمسه لقيام تعاون مع الولاية، وصندوق الإعمار، وهيئة جبال النوبة، لافتاً أن الشركة متخصصة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، ولديها خبراء في مجالات الزراعة المختلفة، وأضاف نتطلع لتطوير الإنتاجية وزيادة الدخل وإعمار الولاية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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