الجزيرة توفر وجبات سريعة لممتحني شهادة الأساس

تعهد والي الجزيرة المكلف أحمد حنان أحمد صبير، لدى ترؤسه بمكتبه اجتماع لجنة أمن الولاية بتوفير كل احتياجات إنجاح شهادة الأساس بالولاية والتعاقد مع متعهد لتوفير وجبات سريعة للممتحنين من طلاب شهادة مرحلة الأساس. ومن جانبه أعلن مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين تسخير كل إمكانيات الشرطة من مركبات لترحيل الامتحانات وأفراد تأمين الامتحانات. Advertisements وأعلن مدير وزارة التربية والتعليم عمر السنوسي بحسب صحيفة آخر لحظة، بداية الامتحانات النهائية لفصول مرحلتي الأساس والثانوي يوم 23 فبراير الجاري وامتحان الشهادة لمرحلة الأساس في 9 مارس المقبل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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