تمهيدية الذهب تطالب بالإسراع في تكوين آلية حكومية لبدء الصادر

طالبت اللجنة التمهيدية لتجار وصاغة الذهب، وزارة المالية بالإسراع في تكوين آلية حكومية لبدء الصادر فوراً، وأشارت إلى تأخر الإجراءات الخاصة ببدء صادرات الذهب إلى الخارج.

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وقال الأمين العام للجنة عاطف أحمد عبد القادر لمصادر أمس، إنهم يخططون لتصدير ما لا يقل عن (100) كيلو يومياً حال اكتمال الإجراءات الخاصة بعملية صادر الذهب للقطاع الخاص.

ونوه عبد القادر بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أهمية البت في إجراءات الصادر سريعاً، بجانب تكوين آلية حكومية خاصة بالصادر تشمل إضافة لبنك السودان المركزي، وزارة الطاقة والتعدين ووزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات لتسهيل عملية صادر الذهب للقطاع الخاص من ناحية السعر والإجراءات عبر البنوك التجارية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)