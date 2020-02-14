“التغيير”: لا اتفاق بين (السيادي والوزراء) حول طرح العلمانية

التاريخ: 14-فبراير-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله عن عدم وجود اتفاق محدد بين مجلسي السيادة والوزراء بشأن طرح علمانية الدولة. Advertisements وقال خلف الله لمصادر أمس إن مفهوم العلمانية غير محدد، وهنالك اجتهادات كثيرة حولها وكذلك ملابسات. ونبه خلف الله بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أنه بمعيار الدولة المدنية التي يتساوى فيها أبناء وبنات الوطن الواحد في الحقوق والواجبات فهي موجودة في الوثيقة الدستورية بغض النظر عن الانتماء الاجتماعي أو الثقافي أو الديني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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